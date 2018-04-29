Київ витратить додатково 1,2 мільярда на ремонт доріг

Київська міська рада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік і виділила додатково 1,2 мільярда гривень на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київради.

Ще 120 млн гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.

"Залишки бюджетних коштів на початок року становлять 3 млрд гривень. Ще 800 млн гривень столиця отримає від митного експерименту. І додаткові 620 млн гривень - від перевиконання дохідної частини бюджету в першому кварталі 2018 року. Плюс державні субвенції. Тому у Києва з'явилася можливість збільшити фінансування на ті чи інші галузі і об'єкти", - прокоментував голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Нагадаємо, в кінці минулого року Верховна Рада продовжила ще на один рік - до 1 січня 2019 року - дію експерименту, в рамках якого частина коштів від перевиконання планів регіональних митниць зі збору коштів спрямовується до спецфонду регіональних бюджетів для ремонту доріг.

Державна фіскальна служба перерахувала в рамках митного експерименту регіонам 12,312 млрд гривень в 2017 році.

Лідером стала Одеська митниця, яка направила до місцевого бюджету 2,35 млрд гривень, далі йдуть Київська - 1,884 млрд гривень, Львівська - 1,115 млрд гривень, Київська міська митниця - 1,039 млрд гривень, Донецька - 1,028 млрд гривень.

Економічна правда