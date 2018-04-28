Литва виступає проти будівництва АЕС в Білорусі

Спорудження Білоруської АЕС в Островці зробить Мінськ ще більш залежним від Москви.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявичюс, передає Charter97.

"Атомна станція в Островці - це російські гроші і технології, плюс прагнення експортувати енергію в країни Заходу, але ні Литва, ні Польща її імпортувати не мають наміру. Такий масштабний і дорогий проект, як АЕС, все далі і далі штовхає Білорусь в обійми Кремля, позбавляючи Мінськ самостійності", - сказав він.

При цьому міністр додав, що у Литві не мають нічого проти Білорусі, і вважають важливим питання економічного добробуту та процвітання цієї країни.

Нагадаємо, МЗС Литви вручило білоруському послу Олександру Королю ноту з проханням якнайшвидше надати детальну інформацію про нібито пожежу 17 лютого на Білоруській АЕС.

Постійні аварії на споруджуваній всього за 50 км від Вільнюса станції викликають сумніви в її безпеці, каже литовська сторона. У Мінську відповіли, що Литва у пропагандистських цілях використовує інформацію про інцидент на Білоруській АЕС

Нагадаємо, Сейм Литви ухвалив закон, згідно з яким атомну електростанцію Білорусі, яка будується в Островецькому районі країни, визнано загрозою національній безпеці Литовської Республіки.

Підключити станцію до мереж планується в середині 2019 року. Проект фінансує уряд Росії, а реалізовує його російська державна корпорація ядерної енергетики "Росатом".

Європейська правда