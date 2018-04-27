"Нафтогазу" виплатять 24,5 мільярда дивідендів

ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укртранснафта" перерахують своєму акціонеру в особі НАК "Нафтогаз України" 24,459 мільярда гривень дивідендів, або 75% від отриманого за результатами діяльності у 2017 році чистого прибутку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленнями компаній в системі розкриття інформації НКЦБФР, в період з 23 травня по 15 червня 2018 року "Укргазвидобування" перерахує НАК 22,854 млрд гривень, а "Укртранснафта" - 1,604 млрд гривень.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" в 2017 році збільшило чистий прибуток в 2,6 рази в порівнянні з 2016 роком - до 30,472 млрд гривень.

"Укртранснафта" в 2017 році наростила чистий прибуток на 40,8% - до 2,139 млрд гривень.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 мільйона гривень своєму керівництву і наглядовій раді.

Економічна правда