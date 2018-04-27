ГПУ назвала причини обшуків у порту Фірташа

Генпрокуратурою проведено ряд обшуків на підприємствах в рамках розслідування умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-експортерами сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснюють незаконну підприємницьку діяльність, направлену на переміщення сільськогосподарської продукції за межі території України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, придбання сільськогосподарської продукції підприємствами документально не було відображено, а для її виробництва у компаній були відсутні необхідні умови.

"Експортована продукція закуповується у населення за готівку, без відповідного утримання податку на доходи фізичних осіб. Крім того, зазначеними підприємствами не декларується та відповідно не сплачується податок на прибуток", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, у Миколаївському морському спеціалізованому порту "Ніка-Тера", який належить Дмитру Фірташу, відбулися обшуки. У Group DF заявили, що обшуки Генпрокуратуринесанкціоновані.

Економічна правда