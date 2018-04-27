17 депо "Укрзалізниці" можуть бути передані приватним інвесторам

"Укрзалізниця" розглядає можливість передачі приватним інвесторам від 13 до 17 депо.

Про це заявив директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є три групи депо: ремонтні, обслуговуючі та змішані. Після того, як ми провели певні види розрахунків, ми прийшли до висновку, що 17 з 47 депо ми можемо спокійно закривати, а можливо - пропонувати їх для використання приватним інвесторам", - зазначив Рязанцев.

За його словами, УЗ розглядає три основні сценарії роботи з неперспективними депо.

Згідно зі сценарієм "скорочення кількості депо до оптимально необхідного", 17 депо передаються на вільний ринок.

Це дозволить скоротити витрати на їх обслуговування в розмірі близько 350 млн грн на рік і отримати близько 40 млн грн на рік за рахунок оренди, але в той же час не дозволить проводити додаткові обсяги ремонтів.

Також пропонується часткове дозавантаження ремонтами і освоєння інших робіт.

Такий сценарій передбачає додаткові обсяги ремонту вагонів в розмірі 12 тис на рік і отримання додаткових коштів за рахунок їх роботи (рентабельність 30%).

Серед ризиків - несвоєчасне забезпечення таких депо трудовими, фінансовими і матеріальними ресурсами, а також недоотримання дохідної частини.

У той же час, за словами Рязанцева, найбільш імовірним для реалізації ПАТ вважає "змішаний" сценарій.

Він передбачає передачу на вільний ринок всього 13 депо.

Це дозволить скоротити витрати на їх утримання в розмірі близько 210 млн грн на рік і отримати близько 25 млн грн на рік за рахунок оренди.

При цьому решта депо можуть бути незатребувані на ринку через застарілу ремонтну базу, а ПАТ недоотримає частину економії і додаткові коштів від оренди.

Як зазначає ЦТС, глава компанії "Лемтранс" Володимир Мезенцев висловив думку, що лібералізація ринку ремонту вагонів і допуск на нього приватних інвесторів істотно поліпшили б якість робіт, що виконуються вагоноремонтними депо.

Прихід приватних інвестицій сприяв би скороченню термінів ремонтних робіт, зниженню витрат на обслуговування одного вагону, позитивно б позначився на соціальній ситуації на цих підприємствах.

Він наводив у приклад досвід своєї компанії, коли вона у 2007 році взяла під управління вагоноремонтні депо "Волноваха" і "Дніпродзержинськ", що мали цілий комплекс невирішених виробничих і соціальних проблем.

За 10 років завдяки інвестиціям в обсязі понад 40 млн грн вдалося на 90% оновити обладнання цих депо, реалізувати проекти, спрямовані на енергозбереження, а також на поліпшення умов праці.

Реалізація інвестиційних проектів дозволила більш ніж в 2,5 рази збільшити обсяги виконуваних робіт.