НБУ планує розширити способи безготівкової оплати

Національний банк України підтримує необхідність розширення переліку платіжних пристроїв і сервісів для можливості здійснення безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал.

Про це НБУ повідомляє у себе в Facebook.

"Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні три роки збільшилася на 14 процентних пунктів і на кінець 2017 року становила 39,3%. Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30%. За результатами минулого року їх кількість на 1 млн населення досягло 6 тис штук, але в європейських країнах цей показник в кілька разів більше ", - зазначила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Васильєва.

За її словами, в останні роки в Україні спостерігається стабільне зростання обсягів і частки безготівкових операцій, проте їх активний розвиток стримує недостатньо розвинена платіжна інфраструктура.

Відзначається, що НБУ співпрацює з Мінекономрозвитку в напрямку кількісного і якісного забезпечення збільшення мережі прийому платіжних карток.

Економічна правда