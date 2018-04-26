Держборг України зріс на 600 мільйонів доларів

У березні держборг України виріс на 0,8%, або на 600 мільйонів доларів до 77,4 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Згідно з даними Мінфіну, в національній валюті держборг скоротився на 0,73%, або на 15,01 млрд грн до 2,054 трлн грн.

У міністерстві відзначили, що скорочення держборгу в березні в гривневому еквіваленті відбулося, в основному, за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду в порівнянні з попереднім.

Державний борг в березні скоротився на 0,48% - до 1,773 трлн грн (в доларах виріс на 1,04% - до 66,79 млрд доларів), в тому числі зовнішній - на 1,38%, до 1,022 млрд грн (в доларах виріс на 0,12% - до 38,51 млрд доларів).

Гарантований державою борг в березні скоротився на 2,27% - до 280,75 млрд грн (в доларах - на 0,78%, до 10,58 млрд доларів), в тому числі зовнішній - на 2,42%, до 267, 06 млрд грн (в доларах - на 0,93%, до 10,06 млрд доларів).

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує борг, в березні зміцнився до 26,54 грн/дол з 26,95 грн/дол, або на 1,5%, тоді як до кінця 2017 року він становив 28,07 грн/дол.

Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного і гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%. В тому числі, прямий борг скоротився до 61,5% з 69,2% ВВП, гарантований - до 10,3% з 11,7% ВВП.

Як повідомлялося, сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів - до 76,31 млрд доларів, а в гривні - на 11%, або на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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Економічна правда