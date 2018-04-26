У морпорту Фірташа обшуки ГПУ вважають незаконними

Group DF називає обшуки Генпрокуратури в порту "Ніка-Тера" несанкціонованими.

Про це повідомляє прес-служба групи.

"Обшуки в порту "Ніка-Тера", які проводяться Генеральною прокуратурою, не мають під собою правових підстав і є черговою спробою чинити тиск на Групу та її акціонера. Обшуки проводяться з грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу та інших законів України", - повідомляє прес-служба.

"В процесі проведення наслідкових дій неодноразово застосовувалася груба фізична сила відносно співробітників підприємства і в тому числі, жінок", - додають в Group DF.

Повідомляється, що робота порту заблокована другий день підряд.

"Підприємство не може виконувати свої контрактні зобов'язання перед українськими та іноземними клієнтами. Це призводить до нанесення прямого збитку як самому бізнесу, так і господарської діяльності партнерів", - відзначають в прес-службі.

На думку Group DF, робота такого великого інфраструктурного об'єкта як "Ніка-Тера" істотно впливає на економіку регіону та країни.

Відзначається, що підприємство є одним з найбільших платників податків та роботодавців в регіоні. Тільки за 2017 рік податкові відрахування порту становили понад 250 мільйонів гривень.

"Ми вважаємо, що подібні дії з боку правоохоронних органів не тільки завдають шкоди Group DF і її акціонеру, а й принижують імідж країни, погіршують бізнес-клімат, заважають розвитку бізнесу та перешкоджають інвестиціям", - зазначає прес-служба.

"Підприємства Group DF і зокрема, порт "Ніка-Тера", працюють відповідно до українських законів і в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед державою, співробітниками і партнерами", - додали там.

Відзначається, що група має намір усіма законними способами захищати свої інтереси в українських і міжнародних правозахисних інституціях.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському морському спеціалізованому порту "Ніка-Тера", який належить Дмитру Фірташу, відбуваються обшуки.

Економічна правда