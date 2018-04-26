Гривня на міжбанку зміцнилася до всіх валют
Четвер, 26 квітня 2018, 17:40
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26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18-26,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,18-26,21 гривні;
Євро - 31,90-31,94 гривні;
Російський рубль - 0,4168-0,4176 гривні.
Нагадаємо, 26 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,21-26,24 гривні за долар.
Економічна правда