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Гривня на міжбанку зміцнилася до всіх валют

Четвер, 26 квітня 2018, 17:40
 

26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18-26,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,18-26,21 гривні;

Євро - 31,90-31,94 гривні;

Російський рубль - 0,4168-0,4176 гривні.

Нагадаємо, 26 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,21-26,24 гривні за долар.

Економічна правда

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