У Антимонопольного комітету з'явилися питання до monobank

Антимонопольний комітет надіслав запит в Універсал банк щодо проекту monobank.

Про це повідомив один з творців monobank Олег Гороховський на своїй сторінці в Facebook.

"Вони "стурбовані" нульовими тарифами за p2p перекази між картками і сумніваються, що це створює нормальну "економічну конкуренцію", - написав він.

p2p платіж - це прямий грошовий переказ з карти відправника на карту, номер телефону, email або розрахунковий рахунок одержувача.

Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".

Емітентом карт monobank є Universal Bank, а трохи пізніше аналогічний проект повинен запуститися і з iBox Bank.

Нагадаємо, команда Fintech Band планує запустити банк, схожий на monobank, в Великобританії і потім в Європі.

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Економічна правда