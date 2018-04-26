Обшуки на "Мотор Січі" можуть завдати шкоди інвесторам — Нацкомісія

Блокування торгів цінними паперами компанії "Мотор Січ" та обшуки на ній можуть завдати шкоди українським та іноземним інвесторам.

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на офіційному сайті.

Зазначається, що такі події стали можливими через застаріле законодавство у сфері захисту прав інвесторів.

"Чинне законодавство не передбачає чесної, справедливої та прозорої системи, яка б захищала права інвесторів. Більш ніж 20 років Україна стояла на місці, не створюючи дієвих механізмів та інструментів захисту ані для українських, ані для іноземних інвесторів", — повідомив очільник НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Він наголосив на необхідності створення механізмів, які б допомогли визначити шахрайство з грошима інвесторів та вчасно протидіяти йому.

В НКЦПФР додають, що вже давно напрацювали необхідні зміни разом з експертами МВФ, проте парламент досі не прийняв відповідний законопроект.

Через обшуки в "Мотор Січі", компанія не змогла провести збори акціонерів. Причиною цього стало блокування видачі списку акціонерів з боку Національного депозитарію.

Нагадаємо, в понеділок Служба безпеки проводила обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводилися у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв раніше розповів як працює завод на окупованій території.

В липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через розтрати.

Тоді на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

Економічна правда