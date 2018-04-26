Twitter вдруге в історії отримав прибуток

Twitter Inc в середу вдруге в своїй історії відзвітувала про квартальний прибуток.

Про це пише Reuters.

Кількість активних користувачів зросла на 3% до 336 млн, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 334 млн.

Продажі за кордоном зросли на 53% в річному вираженні, в той час як в США - на 2%. Загальна виручка збільшилася на 21%.

У той же час компанія повідомила, що зростання виручки в останні місяці 2018 року буде аналогічне більш повільним темпам, що спостерігалося в 2016 році, відзначивши, що зростання в другому півріччі поточного року доведеться порівнювати з високими показниками кінця 2017-го.

Загальна виручка в першому кварталі зросла до 664,9 млн, перевищивши усереднений прогноз аналітиків, опитаних Рейтер, на рівні 607,6 млн доларів. Виручка від реклами становила 575 млн доларів, перевищивши прогноз в 523,1 млн доларів.

Чистий прибуток Twitter становив 61 млн доларів, або 8 центів на акцію, проти збитку в 61,6 млн доларів, або 9 центів на акцію, роком раніше.

Прибуток за винятком деяких статей балансу становив 16 центів на акцію, у той час як аналітики прогнозували показник в 12 центів на акцію.