Twitter вдруге в історії отримав прибуток
Twitter Inc в середу вдруге в своїй історії відзвітувала про квартальний прибуток.
Про це пише Reuters.
Кількість активних користувачів зросла на 3% до 336 млн, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 334 млн.
Продажі за кордоном зросли на 53% в річному вираженні, в той час як в США - на 2%. Загальна виручка збільшилася на 21%.
У той же час компанія повідомила, що зростання виручки в останні місяці 2018 року буде аналогічне більш повільним темпам, що спостерігалося в 2016 році, відзначивши, що зростання в другому півріччі поточного року доведеться порівнювати з високими показниками кінця 2017-го.
Загальна виручка в першому кварталі зросла до 664,9 млн, перевищивши усереднений прогноз аналітиків, опитаних Рейтер, на рівні 607,6 млн доларів. Виручка від реклами становила 575 млн доларів, перевищивши прогноз в 523,1 млн доларів.
Чистий прибуток Twitter становив 61 млн доларів, або 8 центів на акцію, проти збитку в 61,6 млн доларів, або 9 центів на акцію, роком раніше.
Прибуток за винятком деяких статей балансу становив 16 центів на акцію, у той час як аналітики прогнозували показник в 12 центів на акцію.