Кабмін допоможе IKEA зайти на український ринок

Кабінет міністрів створить міжвідомчу робочу групу для сприяння процесу виходу шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEA на ринок країни.

Про це повідомив Офіс по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest на своїй сторінці у Facebook.

"Вирішено, що уряд створить міжвідомчу робочу групу, на яку будуть запрошені представники Київської міськдержадміністрації, для комплексного і ефективного вирішення питань сертифікації продукції, ліцензування, митних та інших питань, щоб гарантувати, що IKEA зможе якомога швидше відкрити свої фірмові магазини в Україні", - сказав директор UkraineInvest Даніель Білак.

Нагадаємо, у грудні 2017 року шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявила про плани виходу на український ринок.

Нагадаємо, що перші плани щодо виходу шведського гіганта на український ринок були озвучені ще у 2005 році.

Компанія збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для побудови ТЦ потрібно було пожертвувати 70 га лісу, розташованого неподалік від автомагістралі Київ - Бориспіль.

IKEA мала намір вкласти близько 1 млрд доларів в торгові центри по всій Україні. Київський центр оцінювали в 300 млн доларів. Його загальна площа повинна була становити 150 тис кв м.

Крім Києва, подібні центри повинні були побудувати в Дніпрі, Харкові, Донецьку та Одесі.

У 2007 році Київська міська адміністрація відмовилася виділяти IKEA ділянку в 55 га під будівництво торгового центру.

"Ми давно моніторимо ринок, і якщо б був інший прийнятний варіант, ми б не впиралися", - відповіли представники шведської сторони.

Київська влада запропонувала шведам землю на території Київського танково-ремонтного заводу в Дарницькому районі, але вони відмовилися.

Тоді ж з'явилася інформація, що IKEA може вийти на український ринок у Львові, але не склалося. Шведи навіть зустрічалися з мером Андрієм Садовим.

Знову заговорили про вихід IKEA у 2009 році. Закінчити перший ТЦ планували у 2011 році. Під забудову IKEA придбала земельну ділянку в Одеській області площею 64 гектари.

У 2010 році, розчарувавшись в українській владі, шведський гігант продав свої активи в Україні - два деревопереробних заводи та меблеву фабрику. Активи у Міжгір'ї купила датська лісопереробна компанія DDS. Два інших підприємства викупила румунська Plimat.

29 травня 2017 року голова правління ЗАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький заявив, що IKEA планує вийти на український ринок найближчим часом.

За його словами, IKEA може стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" в Голосіївському районі Києва.

IKEA - транснаціональна корпорація, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування - "IKEA International Group". Заснована в Швеції, штаб-квартира знаходиться в місті Лейдені, Нідерланди.

Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.

IKEA Group є найбільшим в світі рітейлером товарів для будинку з 361 магазином в 29 країнах світу. У 2016 фінансовому році магазини IKEA Group відвідали 783 млн осіб.

Економічна правда