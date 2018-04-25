Держгеонадр не пустила "Укргазвидобування" на шельф

Державна служба геології та надр відмовила ПАТ "Укргазвидобування" у видачі спеціального дозволу на геологічне вивчення та розробку Салакарской площі, що знаходиться в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє enkorr.

Позицію геологічної служби підтримав Окружний адміністративний суд Києва, в якому "Укргазвидобування" намагалася оскаржити відмову у видачі ліцензії.

Площа Салакарскої ліцензованої ділянки становить близько 970 кв. км. Документи на видачу ліцензії терміном на 30 років "Укргазвидобування" направила в Держгеонадр ще в лютому 2017 року, а в липні отримала відмову з формулюванням "у зв'язку з невідповідністю в заяві, пояснювальній записці і оглядовій карті назв структур, розташованих в межах Салакарськой площі" .

Розглядаючи скаргу УГВ, Окружний адмінсуд дійшов висновку, що у держкомпанії немає правових підстав отримувати спецдозвіл на цю площу без проведення аукціону.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

Економічна правда