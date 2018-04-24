НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Економічна правда