Валюта на міжбанку зміцнюється до гривні
Вівторок, 24 квітня 2018, 17:20
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24 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,16-26,19 гривні;
Євро - 31,99-32,03 гривні;
Російський рубль - 0,4248-0,4255 гривні.
Нагадаємо, 24 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.
Економічна правда