Валюта на міжбанку зміцнюється до гривні

24 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,16-26,19 гривні;

Євро - 31,99-32,03 гривні;

Російський рубль - 0,4248-0,4255 гривні.

Нагадаємо, 24 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.

Економічна правда