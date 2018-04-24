Приватбанк буде повертати "tax free" через смартфони

Приватбанк відкрив клієнтам новий сервіс повернення ПДВ (tax free) з покупок у Європі через мобільний додаток.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Новий спосіб повернення ПДВ у партнерстві з компанією TaxFree4U дозволить отримувати кошти на картку Приватбанку в найкоротші терміни.

"Більшість українців, які подорожують за кордон, як правило, не повертають tax free з покупок. Наше партнерство з TaxFree4U завдяки використанню найсучасніших технологій зробить повернення ПДВ простим і комфортним", – коментує керівник роздрібного бізнесу Приватбанку Олексій Шабан.

Відтепер клієнти банку зможуть отримувати повернення ПДВ з купівель на території Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Великобританії. Це можуть бути як великі торгові центри, так і приватні магазини.

Для повернення tax free потрібно завантажити мобільний додаток на смартфон, додати інформацію про поїздку та завантажити чеки на куплені товари.

Коли додаток автоматично сформує декларацію повернення ПДВ, її потрібно роздрукувати та пред’явити митному офіцеру в аеропорту вильоту. Декларацію з печаткою митниці та оригінали чеків можна залишити у партнерів TaxFree4U в аеропортах Європи або надіслати в український офіс компанії.

Повернення ПДВ буде зараховано протягом 7 днів на картку Приватбанку без додаткових комісій.

Економічна правда