Український виробник соків відкриє завод у Грузії

Один зайбільших виробників соків в Україні - група компаній T.B. Fruit намір інвестувати 3-5 млн євро в запуск виробництва по переробці мандаринів потужністю 50-60 тисяч тонн в Грузії до грудня цього року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мандарини будуть перероблятися в Грузії і завозитися в Україну. Пізньої осені цього року запускаємо виробництво. Це буде переробка 50-60 тис.тонн мандаринів", - повідомив засновник групи Тарас Барщовський.

За його словами, отриманий в Грузії мандариновий сік буде розливатися в Україні під торговою маркою Galicia.

Засновник групи вказав, що в Україні зосереджено 35-40% бізнесу T.B. Fruit.

T.B.Fruit володіє восьми заводами з виробництва сокових концентратів соків прямого віджиму, фруктових пюре і заморожених фруктів і овочів в Україні, Молдові, Польщі.

В Україні T.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.