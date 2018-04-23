Вже дві біржі призупинили обіг акцій "Мотор Січі"

Фондові майданчики "Українська біржа" і ПФТС прийняли рішення про призупинення обігу акцій запорізької "Мотор Січі".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з інформації Центрального депозитарію в понеділок про неможливість здійснювати облікові операцій по акціях "Мотор Січі", УБ була змушена призупинити можливість укладення та виконання раніше укладених угод із зазначеними цінними паперами", - повідомив агентству глава правління фондового майданчика Олег Ткаченко.

У той же час він уточнив, що акції "Мотор Січі" продовжують перебувати в біржовому списку УБ.

Аналогічне рішення прийняла ПФТС. Як повідомили агентству в прес-службі фондового майданчика, підставою для цього стала постанова Шевченківського районного суду Києва від 20 квітня 2018 року.

Відповідна постанова поки відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Оскільки ЦД не може здійснювати облікові операції по акціях "Мотор Січі", їх обіг автоматично зупинено не тільки на біржовому ринку, а й на позабіржовому. Більш того, неможливий розрахунок за старими операціях із зазначеними цінними паперами.

Нагадаємо, Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводяться у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Економічна правда