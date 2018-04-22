Google прокоментував повідомлення про блокування в РФ
Неділя, 22 квітня 2018, 16:10
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Google перевіряє повідомлення російських користувачів про збої в роботі деяких сервісів.
Про це повідомляють Ведомости.
"Ми знаємо про повідомлення, що деякі користувачі в Росії не мають доступу до деяких сервісів Google. Ми розбираємося в цих повідомленнях", - заявив виданню представник прес-служби Google.
Чим викликані проблеми, він не уточнив.
Нагадаємо, користувачі в неділю, 22 квітня, поскаржилися на проблеми з доступом до сайту Google.
Пізніше Роскомнагляд підтвердив, що вніс до реєстру забороненої інформації ряд IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в РФ.
Економічна правда