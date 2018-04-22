Twitter заборонив рекламу "Касперського"
Неділя, 22 квітня 2018, 11:40
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Сервіс мікроблогів Twitter заборонив рекламу послуг російської Лабораторії Касперського.
Про це повідомляє Reuters.
У Twitter відзначили, що бізнес-модель Kaspersky Lab порушує правила реклами соцмережі.
Також в компанії послалися на заяви США про те, що Kaspersky Lab пов'язана з російськими спецслужбами.
Глава Kaspersky Lab Євген Касперський звернувся до керівництва Twitter і заявив, що заборона є необгрунтованим.
Раніше США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.
Нагадаємо, Twitter оголосив про заборону реклами ICO та криптовалютних сервісів з 27 березня.
Економічна правда