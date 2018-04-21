Курс біткоїна на максимумі за квітень
Субота, 21 квітня 2018, 11:05
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Курс найпопулярнішої криптовалюти наблизився до позначки 9 тисяч доларів.
Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Криптовалюти знаходяться в "зеленій зоні".
Ціна Bitcoin за останню добу виросла на 7,89% і становить 8976 доларів. Ethereum на 8,91 - до 621,65 долара. Стрімке зростання демонструє Bitcoin Cash - майже 20% і 1166 доларів.
Нагадаємо, влада Криму розглядає можливість створення криптовалютного фонду для іноземних інвесторів, щоб обійти санкції зарубіжних країн.
Тим часом ЄС посилив контроль за криптовалютами для боротьби із відмиванням коштів.
Економічна правда