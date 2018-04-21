Всі розділи
Укр / Рус

Курс біткоїна на максимумі за квітень

Субота, 21 квітня 2018, 11:05

Курс найпопулярнішої криптовалюти наблизився до позначки 9 тисяч доларів.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

 

Криптовалюти знаходяться в "зеленій зоні". 

Ціна Bitcoin за останню добу виросла на 7,89% і становить 8976 доларів. Ethereum на 8,91 - до 621,65 долара. Стрімке зростання демонструє Bitcoin Cash - майже 20% і 1166 доларів.

Нагадаємо, влада Криму розглядає можливість створення криптовалютного фонду для іноземних інвесторів, щоб обійти санкції зарубіжних країн.

Тим часом ЄС посилив контроль за криптовалютами для боротьби із відмиванням коштів.

Економічна правда

bitcoin криптовалюта
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дуров почав виплачувати гранти в біткоїнах за підтримку Telegram 18 квітня 2018, 14:55
Біткоїн піднявся вище 8 тисяч доларів 13 квітня 2018, 14:00
97 зі 100 криптовалют пішли вгору 12 квітня 2018, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті