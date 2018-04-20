Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,18 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,15-26,18 гривні;

Євро - 32,11-32,13 гривні;

Російський рубль - 0,4253-0,4259 гривні.

Нагадаємо, 20 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,18-26,22 гривні за долар.

Економічна правда