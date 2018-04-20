Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку
П'ятниця, 20 квітня 2018, 17:07
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20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,18 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,15-26,18 гривні;
Євро - 32,11-32,13 гривні;
Російський рубль - 0,4253-0,4259 гривні.
Нагадаємо, 20 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,18-26,22 гривні за долар.
Економічна правда