LOT відкриває новий рейс до Польщі

LOT оголосив про відкриття в серпні нового маршруту Київ-Бидгощ.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з інформацією з системи бронювання авіаперевізника, польоти за новим маршрутом з України в Польщу будуть виконуватися два рази на тиждень на Embraer 175.

Розклад передбачає вильоти з київського аеропорту Жуляни по четвергах і неділях о 23:40 з прибуттям в Бидгощ в 00:40 на наступний день. Зворотні вильоти будуть виконуватися з Бидгоща по понеділках і п'ятницях о 05:10 з прибуттям до Києва о 08:00. Час у дорозі становитиме близько 2 годин.

Для виконання нових рейсів Київ-Бидгощ LOT має намір задіяти літак, який прилітає ввечері з Варшави в Жуляни і відлітає вранці в Варшаву.

Ціна квитків на рейси Київ-Бидгощ починається від 89 доларів в обидва боки з урахуванням усіх податків та перевезення тільки ручної поклажі.

Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT з 2 липня 2018 року розпочинає виконувати рейси з Варшави в Запоріжжя.

Економічна правда