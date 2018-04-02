"Ощадбанк" реструктуризує борги компаній екс-власника банку "Михайлівський"

Державний "Ощадбанк" почав дві процедури фінансової реструктуризації боргів компаній "Дієса" і "Технополіс-1", які контролює бізнесмен Віктор Поліщук.

Про це пише FinClub з посиланням на повідомлення Секретаріату з фінансової реструктуризації.

Процедура реструктуризації боргів була запущена 2 квітня, в той же день почав діяти мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Завершаться процедури 2 липня. Кредитором компаній є "Ощадбанк".

Пов'язаними з компаніями є 1 фізособа і 7 юросіб: ТОВ "Технополіс 15", "Лізингова компанія Ельдорадо", "3ДТранс", кіпрські Limelm Trading, Lavezzi Properties, Potnef Enterprises.

Бізнесмен Віктор Поліщук (свого часу був власником Банку Михайлівський) в 2013 році публічно підтверджував, що придбав мережу "Ельдорадо".

Як повідомлялося, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року.

Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, фізичні особи у відділеннях банку "Михайлівський" у період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили кошти на користь ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ) за договорами фінансової позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень.

19 травня банк "Михайлівський" купив за 741,6 млн гривень в ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на кошти за договорами продажу "сміттєвих" цінних паперів.

У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ виросла до 1,612 млрд гривень.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

19 листопада 2016 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".