Транзит російського газу через Україну зріс на 20%

Транзитний об’єм природного газу в березні 2018 року збільшився на 21,3% порівняно березнем 2017 року і становить 8,1 млрд кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Середньодобовий транзит в березні поточного року становив 260 млн кубів, що майже на 50 млн/добу або на 22% більше ніж в лютому 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, за результатами першого кварталу 2018 року транзит газу з РФ територією України зменшився до 20,1 млрд кубів, що на 3,1 млрд кубів або на 13,3% менше ніж за перші три місяці минулого року.

Нагадаємо, що за підсумками 2017 року українською ГТС до країн Європи було протранзитовано рекордний за останні 8 років обсяг газу з РФ – 93,5 млрд кубометрів.

Як відомо, дохід України від транзиту російського газу через українську територію до країн ЄС за підсумками 2017 року становив близько 3 мільярдів доларів.

Економічна правда