Стало відомо, коли в "Борисполі" добудують паркінг

Перший рівень паркінгу у міжнародному аеропорту "Бориспіль" введуть в експлуатацію влітку 2018 року, як і планувалося.

Про це заявив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко у колонці виданню Liga.net.

"Згідно з умовами договору, генеральний підрядник повинен був здійснити будівництво протягом 12 місяців з моменту підписання договору, тобто влітку поточного року передбачалося завершення робіт з будівництва першої черги - на 1 тисячу паркомісць. Проте, на сьогодні ми вже бачимо зрив термінів з боку підрядника. Крім того, будівельні служби аеропорту мають вагомі аргументи, що свідчать про неякісне виконання робіт підрядником", - каже Зубко.

Він також підкреслив, що виконання умов договору, а також повернення авансу за договором забезпечені всіма належними банківськими гарантіями банку "Глобус".

"Перед нами стояла дилема - повернути гроші, розірвати договір, виставити штрафні санкції й зайти у нову тримісячну процедуру вибору підрядника або змусити все ж ТОВ НАН виконувати взяті на себе зобов'язання. Ми обрали другий", - пояснює він.

За словами Зубко, аеропорт бере на себе відповідальність за результат переговорів і гарантує контроль виконання досягнутих угод.

"За підсумком переговорів прийнято рішення не переносити терміни введення в експлуатацію першої черги паркінгу і це станеться влітку 2018 року", - зазначив він.

У червні 2017 року "Бориспіль" визначив нового генпідрядника будівництва паркінгу - за підсумками трьох раундів аукціон виграло ТОВ "НАН" (Харків).

Компанія-переможець запропонувала добудувати багаторівневий паркінг біля аеропорту за 439 млн грн, при стартовій ціні в 440,5 млн грн і кроком аукціону в 100 тис. грн.

Також "НАН" зобов'язалося побудувати паркінг всього за рік, з моменту підписання договору. Решта претендентів пропонували побудувати все за 17 місяців.

Таким чином, до червня 2018 року "НАН" повинно було побудувати першу чергу паркінгу на 1 тис. місць.

Другу чергу повинні були добудувати до кінця 2018 року.

При цьому Кабінет міністрів в липні 2017 року збільшив кошторисну вартість будівництва паркінгу біля терміналу D на 172,5 млн грн - до 690,6 млн грн.

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