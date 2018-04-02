Індекс купівельної спроможності українців буде рости

Купівельна спроможність населення у березні 2018 року була кращою за попередні три місяці, очікується подальше покращення.

Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Як зазначається, значення Індексу економічної спроможності населення у березні 2018 року становило 91,4, що є кращим показником за попередні три місяці, проте помітно поступається значенням Індексу упродовж липня-жовтня.

Індекс поточної економічної спроможності

"Хоча середня номінальна заробітна плата у лютому зросла незначним чином (на 1,5%), проте, у відсутності шокових змін у житлово-комунальних тарифах, реальна купівельна спроможність не погіршилася. А зміцнення гривні дозволило населенню збільшити купівлю готівкової валюти для власних заощаджень", - йдеться у результатах дослідження.

У лютому відбулося неочікуване покращення показників заборгованості з оплати праці. Так, загальна заборгованість зменшилась на 3%, головним чином за рахунок зменшення заборгованості на економічно активних підприємства.

Як і раніше, домогосподарства фактично залишаються поза доступом до додаткових заощаджених ресурсів, – як обсяги депозитів населення, так і обсяги кредитів, наданих домашнім господарствам через банківську систему, з початку року зменшилися.

Водночас, зросла вартість таких ресурсів – якщо кредитні ставки зросли до 30,3%, то депозитна ставка знизилася до 7,0%.

"Зважаючи на сезонне пожвавлення, слід очікувати на незначне подальше покращення значення Індексу упродовж найближчого кварталу (поступове підвищення номінальної заробітної плати, зменшення нарахувань за житлово-комунальні послуги, стабілізація гривні і зниження інфляційних очікувань)", - повідомили в Центрі.

Нагадаємо, за "індексом Біг-Мака", який заснований на теорії паритету купівельної спроможності, курс має бути 8,9 гривні за долар.

Економічна правда