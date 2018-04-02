Стали відомі найбільші підприємства-боржники з виплати заробітної плати
Понеділок, 2 квітня 2018, 12:30
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В рамках проведення кампанії з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати Міністерство юстиції створило антирейтинг найбільших підприємств-боржників по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства.
"Це ілюстрація того, що на сьогодні мають місце грубі порушення підприємствами трудових прав людей. Міністерство юстиції буде вживати усіх заходів для ліквідації їхньої заборгованості перед своїми працівниками", - підкреслила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.
Вона також додала, що подібні антирейтинги будуть створені і оприлюднені у всіх регіонах України.
Економічна правда