Стали відомі найбільші підприємства-боржники з виплати заробітної плати

В рамках проведення кампанії з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати Міністерство юстиції створило антирейтинг найбільших підприємств-боржників по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

"Це ілюстрація того, що на сьогодні мають місце грубі порушення підприємствами трудових прав людей. Міністерство юстиції буде вживати усіх заходів для ліквідації їхньої заборгованості перед своїми працівниками", - підкреслила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.

Вона також додала, що подібні антирейтинги будуть створені і оприлюднені у всіх регіонах України.

Економічна правда