В Україні почала діяти заборона на здачу в оренду приміщень шкіл і ВНЗ

Державні органи підготують зміни до закону "Про освіту" з метою скасувати заборону на оренду приміщень в навчальних закладах для науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Про це в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Голова ФДМ пояснив, що після прийняття нового закону "Про освіту" будь-яка оренда приміщень навчальних закладів стала неможливою.

"Стаття 80 закону це чітко забороняє. Законодавці, намагаючись захистити майно освітніх установ від нецільового використання, створили ситуацію, за якої розміщення в університетах їдалень, буфетів, пральні в гуртожитках, спортивного залу та інших об'єктів, які орендували приміщення з метою облаштування навчального процесу, стало незаконним", - пояснив Трубаров.

Голова ФДМ додав, що заборона орендувати приміщення навчальних закладів також стосується державних установ, розміщених у вільних від навчального процесу приміщеннях.

У зв'язку з цим Комітет ВР з питань освіти має намір підготувати зміни до закону "Про освіту", що дозволяють здавати приміщення навчальних закладів в оренду з метою науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Крім того, депутати будуть рекомендувати Кабміну змінити методику оцінки орендної плати, оскільки державні органи не можуть орендувати приміщення за ринковими цінами.

Профільний комітет також попросить Генпрокуратуру не відкривати провадження щодо регіональних відділень ФДМ за нерозірвання договорів оренди, необхідних для супроводу освітнього процесу і роботи університету, поки питання не буде вирішене на законодавчому рівні.

Економічна правда