Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19-26,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,19-26,22 гривні;

Євро - 32,41-32,44 гривні;

Російський рубль - 0,4288-0,4296 гривні.

Курс долара США слабо опускається в парі з євро в ході торгів. Євро торгується о 15:47 за київським часом в районі 1,2384 долара проти 1,2374 долара на закриття минулої сесії.

Нагадаємо, 19 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 26,23-26,27 гривні за долар.

Економічна правда