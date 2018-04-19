Гройсман назвав головну економічну проблему України

Головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 млрд дол., більша частина якого була сформована в 2007-2014 роках.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві, передає УНІАН.

"Найбільша проблема з економічного погляду - це тиск на державу зовнішніх боргів, більша частина яких була нагромаджена до 2014 року... Фактично з 2007 по 2010 рік уряд взяв (у борг - ЕП) 26 мільярдів доларів. 26 мільярдів доларів при тому, що Україна сильнішою не стала. Уряд з 2010 по 2014 рік взяв ще понад 20 мільярдів. Фактично сумарний борг сьогодні 65 з плюсом мільярдів доларів, які лежать на плечах українців і української економіки", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, уряду вдалося знизити співвідношення боргу і ВВП, проте Україні все ще необхідне подальше фінансування міжнародних партнерів.

"У 2018 році, за перший квартал, цей борг є найнижчим по відношенню до ВВП з 2011 року, це важливий сигнал. Але якщо не виконуватиметься наша програма співпраці (з МВФ - ЕП), наприклад, створення антикорупційного суду чи інші параметри, то нам буде складно на ці виклики давати відповіді", - наголосив Гройсман.

Також глава уряду зазначив, що Україна в 2018 році витратить 130 млрд грн лише на обслуговування зовнішнього боргу, без урахування його погашення.

"Насправді дуже важливо, щоб ми продовжили роботу поки що з тимчасової підтримки з-за кордону з боку наших міжнародних партнерів. Це дасть можливість нам утримувати навантаження боргове на державні фінанси, на публічні фінанси, і в середньостроковій і довгостроковій перспективі зменшувати борг", - сказав прем'єр.

Раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що припинення співпраці з СНД не вплине на українську економіку.

Економічна правда