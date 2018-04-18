У Єврокомісії знову заявили, що "Північний потік-2" ЄС не потрібен

У Єврокомісії підтверджують незмінність позиції про невідповідність проекту "Північний потік-2" стратегії ЄС у сфері енергетичної безпеки.

Про це у Брюсселі заявила речник керівної інституції Європейського союзу з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен, передає "Укрінформ".

"Позиція Єврокомісії щодо "Північного потоку-2" є добре відомою і залишається незмінною", - наголосила представник керівної інституції ЄС.

Вона, зокрема, заявила, що Єврокомісія не коментує оприлюднені з початку тижня деякими європейськими ЗМІ, за результатами журналістських розслідувань, матеріали, що містять висновки про лобістську корупційну згоду між деякими європейськими урядами, окремими компаніями та керівними інституціями ЄС щодо побудови проекту газопроводу "Північний потік-2", який просуває Росія.

Як відомо, Єврокомісія виступає проти проекту "Північний потік-2", відзначаючи, що він не відповідає безпековим інтересам Європейського енергетичного союзу.

Відтак, як повідомлялося, незважаючи на прямі негативні наслідки для енергетичної безпеки ЄС, невідповідності європейському законодавству , газопровід, який вважається суто політичним, а не економічним проектом для Європи та лобіюється Кремлем, на даному етапі отримує підтримку для реалізації.

10 квітня на перс-конференції з Порошенком Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера. Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

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