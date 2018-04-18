Комбінати Ахметова виплатять 5 мільярдів дивідендів

Акціонери трьох гірничо-збагачувальних комбінатів, що входять до групи "Метінвест", мають намір сумарно направити на виплату дивідендів за підсумками 2017 року 4,86 ​​мільярда гривень.

Рішення про розподіл отриманого ГЗК в 2017 році чистого прибутку і виплату дивідендів планується прийняти на річних зборах акціонерів підприємств 18 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" та ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат".

Відповідно до проектів рішень, на зборах Північного ГЗК передбачається з чистого прибутку за 2017 рік у розмірі 7,79 млрд грн направити на виплату дивідендів 2,16 млрд грн, залишок не розподіляти.

На зборах ЦГЗК передбачається з чистого прибутку за 2017 рік у розмірі 2,71 млрд грн направити на виплату дивідендів 1,35 млрд грн, залишок не розподіляти.

На зборах ІнГЗК планується з чистого прибутку за 2017 рік у розмірі 5,71 млрд грн направити на виплату дивідендів також 1,35 млрд грн, а решту не розподіляти.

За даними НДУ на четвертий квартал 2017 року, Metinvest B.V. володіє 96,4187% акцій Північного ГЗК.

За даними НДУ на четвертий квартал 2017 року, Metinvest B.V. належить 49,751% акцій ЦГЗК, Metinvest Management B.V. - 50% акцій.

Компанії Metinvest Management B.V. (Нідерланди) належить 99,767067% акцій ПрАТ "ІнГЗК".

У 2017 році ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" та ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", що входять до "Метінвесту", в сукупності вирішили виплатити 19 млрд грн дивідендів за 2014- 2015 роки і частину нерозподіленого прибутку минулих років.

Північний ГЗК, Центральний ГЗК та ІнГЗК входять до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Ріната Ахметова і група компаній "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%).