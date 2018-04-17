МВФ дав свіжий прогноз по українській економіці

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3,2%.

Про це йдеться в огляді світової економіки.

У той же час, МВФ погіршив прогноз зростання ВВП країни на 2019 рік з 4% до 3,3%.

Прогноз середньорічної інфляції в 2018 році погіршено на 4 процентних пункти з 7% до 11%.

У 2019 МВФ очікує середньорічну інфляцію в Україні на рівні 8%.

МВФ погіршив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2018 рік - до 3,7% з 3% ВВП, на 2019 рік - до 3,5% з 3% ВВП.

Нагадаємо, експерти Світового банку вважають, що інфляція в Україні в 2018 році може знову перевищити очікування Національного банку на фоні очікуваного підвищення витрат на оплату праці.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда