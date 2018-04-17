УЗ додала напрям Київ-Баку

ПАТ "Укрзалізниця" продовжила поїзд "Баку-Харків" до Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Ми розширюємо перелік міст, куди з комфортом можна дістатись поїздом. Відтепер маршрут "Баку – Харків" буде подовжено до Києва. Поїзд формуванням "Азербайджанська залізниця" у перший рейс за новим маршрутом відправиться з Баку 21 квітня, а з зі столиці України – 23 квітня", - зазначив Кравцов.





За його словами, якщо попит буде рости – розглянемо можливість збільшення періодичності курсування поїзду до столиці Азербайджану.

Як повідомляється, на території України зупинки будуть у Харкові, Люботині, Полтаві, Миргороді, Лубнах і Гребінці.

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Економічна правда