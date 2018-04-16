НБУ перерахує до держбюджету менше, ніж планувалося

Яків Смолій та Богдан Данилишин

Рада Національного банку затвердила перерахування до держбюджету прибутку регулятора за 2017 рік сумою 44,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Це майже на 6 млрд грн менше, ніж Мінфін очікує отримати від НБУ в поточному році.

На засіданні Рада НБУ затвердила звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку, розподіл прибутку за 2017 рік і консолідовану фінзвітність.

Станом на 31 грудня 2017 року баланс Нацбанку становив 1,027 трлн грн, а прибуток - 62,3 млрд грн.

"Власний капітал НБУ на 31 грудня 2017 року становив 164,9 млрд грн. З огляду на створені резерви під активні операції - 42,7 млрд грн (або 57% від кредитного портфеля) і забезпечення під можливі зобов'язання (2,8 млрд грн), можна констатувати, що Нацбанк має достатнє покриття під можливі ризики", - заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Після вирахування нереалізованих доходів і вивільнення неактуальних резервів капіталу прибуток НБУ до розподілу на 31 грудня 2017 року становив 45,9 млрд грн, з яких: 1,3 млрд грн буде направлено на формування загальних резервів і 44,6 млрд грн підлягає перерахуванню до державного бюджету 2018 року.

Законом про держбюджет на 2018 рік передбачено, що НБУ повинен перерахувати в бюджет 50,5 млрд грн.

В ст.15 закону про бюджет йдеться, що "в 2018 році НБУ після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності та формування Нацбанком резервів у порядку та розмірах, визначених законом про НБУ, перераховує до держбюджету кошти на загальну суму не менше 50,549 млрд грн".

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

Економічна правда