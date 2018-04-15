В Google Play знайшли десятки підроблених антивірусів

У магазині Google Play були виявлені 35 підроблених антивірусів, які представляють серйозну загрозу власникам пристроїв на базі Android.

Про це пише itechua.

Про небезпечну знахідку повідомили експерти компанії ESET. Виявлені антивіруси лише створюють відчуття безпеки, а на справі лише показують користувачам рекламу і відволікають їх імітацією своєї роботи.

Вивчені експертами додатки імітують роботу антивірусу такими методами, як створення "білих" і "чорних" списків додатків, в які потрапляють такі популярні програми, як Facebook, Instagram і Skype.

"Небажані додатки видалені з Google Play після повідомлення фахівців ESET", - говориться в повідомленні на сайті компанії ESET.

Проте, до моменту видалення з Google Play ці підробки вже встигли завантажити в цілому близько 7 млн ​​довірливих користувачів.