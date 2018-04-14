Киянин хотів відправити поштою 24 кілограми гривень

Столичні митники вилучили 24 кг українських гривень, які киянин намагався незаконно переслати поштою до Гонконгу.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"За документами, зазначене відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби вагою понад 24 кг. По факту було виявлено валюту України в купюрах номіналом 1 гривня, всього 36 тисяч банкнот. Всі гроші знаходились в банківських пачках по 100 купюр", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, Всесвітньою поштовою конвенцією заборонено пересилати грошові кошти без оголошеної цінності, українське законодавство так само дозволяє пересилати фізособам готівку за межі України лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує 300 євро.

"Намагання українця переслати гроші без оголошеної цінності під виглядом друкованої продукції закінчились для нього складанням протоколу про порушення митних правил за ознаками порушень, передбачених статтею 473 Митного кодексу", - заявили у ДФС.

"Наразі гроші вилучені. Матеріали справи будуть скеровані до суду", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда