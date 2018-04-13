Wizz Air подвоїть частоту польотів за маршрутом Львів-Берлін

Wizz Air з 18 червня подвоїть кількість польотів на лінії Львів-Берлін з двох до чотирьох на тиждень.

Про це йдеться у повідомленні аеропорту "Львів" на сторінці в Facebook.

Така збільшена частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з червня до жовтня 2018 року.

"Таким чином, до вже діючих рейсів у середу та неділю додалися польоти у понеділок і п’ятницю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рейс Львів-Берлін (Шенефельд) Wizz Air виконує з червня 2017 року. Це був перший напрямок, який відкрила компанія після повернення в аеропорт "Львів".

Крім того, у березні 2018 року Wizz Air відкрив відразу три нових маршрути зі Львова.

25 березня лоу-кост розпочав регулярні польоти за маршрутом Дортмунд-Львів, а 26 березня – Wizz Air виконав перші рейси з аеропорту Львів у Катовіце і Гданськ. Також з 1 травня бюджетник відновить польоти до Львова з лондонського аеропорту Лутон.

Економічна правда