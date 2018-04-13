У РФ хочуть виготовляти американські товари без дозволу

Депутати Державної думи Росії в законопроекті про відповідь на зарубіжні санкції запропонували виробляти в Росії американські товари без дозволу правовласників.

Про це з посиланням на текст документа пише "Інтерфакс".

До заходів впливу на США пропонують віднести "вичерпання виключного права на товарні знаки відносно товарів за переліком, визначеним урядом РФ, правовласниками яких є громадяни США та інших іноземних держав, організації, що знаходяться під юрисдикцією США та інших іноземних держав, а також організації, в капіталі яких прямо або побічно, в тому числі, через третіх осіб (переважна участь понад 25% в капіталі) беруть участь організації, що перебувають під юрисдикцією США та інших іноземних держав".

Перший заступник голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов пояснив, що мова йде про те, що ця норма фактично означає, що "ми зможемо самі виробляти ту продукцію, якщо ми володіємо технологією, без згоди власника авторських прав".

"Тобто ми завдамо удару американцям, оскільки всі успіхи і, перш за все, домінування англо-саксонського, західного світу забезпечується саме правом інтелектуальної власності, і ми наносимо удар по цьому праву", - сказав Ємельянов.

Як повідомлялося, в російську Держдуму внесли законопроект, який передбачає заходи у відповідь на "антиросійську політику США".

Росія у відповідь на нові санкції США хоче ввести обмеження на ввезення американського продовольства і тютюну, а також припинити співпрацю зі США в атомній галузі та авіації.

Європейська правда