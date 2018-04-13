РФ готує заходи у відповідь на санкції: заборонить американську горілку

Спікер В'ячеслав Володін і лідери чотирьох парламентських фракцій внесли до Держдуми законопроект про відповідні дії щодо "антиросійської політики США".

Про це заявив перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников, передає "Інтерфакс"

Рада Держдуми має намір розглянути законопроект 16 квітня.

Серед іншого проект федерального закону "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" надає уряду Росії повноваження щодо введення ряду заходів економічного і політичного характеру.

За словами першого віце-спікера, законопроект передбачає обмеження ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Крім того, пропонується припинити міжнародне співробітництво в атомній галузі, авіабудуванні і ракетно-руховій галузі, а також ввести обмеження на роботу американців в Росії.

"Законопроект розроблений як відповідна міра на виклики Сполучених Штатів Америки, їх посадових осіб, виражених в недружніх і неконструктивних діях, введення санкцій відносно як Російської Федерації в цілому, так і її громадян і юридичних осіб", - заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Автори антиамериканського законопроекту пропонують уряду і главам регіонів пропрацювати питання про імпортозаміщення американської продукції, що підпадає під російські санкції.