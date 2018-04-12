Нові санкції США не матимуть прямого впливу на Україну – НБУ

Нові санкції США проти російських компаній, олігархів і посадових осіб не матимуть прямого впливу на економіку України і ситуацію на фінансовому ринку в короткостроковому періоді.

Про це журналістам у четвер сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас торгівля з Росією впала дуже сильно. Кілька років тому питома вага Росії в українському товарному експорті становила близько 30%, за підсумками 2017 року він становив 9%. Тому прямий вплив дуже обмежений", - заявив Чурій.

З іншого боку, каже заступник голови НБУ, якщо ця ситуація поширюватиметься на країни-сусіди Росії, з якими Україна має досить глибокі зовнішньоекономічні зв'язки, то це, можливо, відобразиться на українському експорті в ці країни.

"А значить, і на надходженнях валюти до України. Ми ще не зовсім розуміємо, наскільки серйозний це вплив - можливо, короткостроковий, можливо - ні. Поки що ринки оцінюють, що відбувається", - сказав він.

Він додав, що антиросійські санкції США, зокрема сприяють підвищенню прибутковості облігацій ринків, що розвиваються.

"Ситуація в Росії поряд із загрозою торговельних воєн і загостренням геополітичної ситуації сприяє загалом підвищенню прибутковості облігацій ринків, що розвиваються. Спред за українським бондам трохи розширився. Можливо, це тимчасове явище", - сказав Чурій.