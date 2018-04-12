У порт Южний зайшов найбільший контейнеровоз в історії гавані

11 квітня в морський порт Южний зайшов контейнеровоз Maersk Klaipeda, який є найбільшим судном такого типу з тих, які коли-небудь заходили в порт.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Адміністрацію морського порту Южний.

Судно довжиною 300 м було пришвартовано для обробки біля причалу №21.

Контейнеровоз побудований в 2001 році компанією HYUNDAI, його ємність становить 6802 TEU (умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів, заснована на обсязі 20-футового (6,1 метра) інтермодального контейнера - ЕП), довжина - 300 м, ширина - 42,8 м.

Відзначається, що найбільшим контейнеровозом, який заходив в українські порти в поточному і минулому році є COSCO SHIPPING PANAMA - вантажомісткість 300-метрового контейнеровоза 9443 TEU. Він оброблявся в Одеському порту.

Нагадаємо, минулого року було здійснено днопоглиблення порту "Южний".

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