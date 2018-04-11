Гривня на міжбанку зміцнюється до всіх валют
Середа, 11 квітня 2018, 17:18
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11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,90-25,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,90-25,92 гривні;
Євро - 32,05-32,08 гривні;
Російський рубль - 0,4010-0,4016 гривні.
Нагадаємо, 11 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,94-25,97 гривні за долар.
Економічна правда