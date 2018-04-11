Пропозиції Росії щодо транзиту для України збиткові - Насалик

Україну не влаштує транзит 10-15 мільярдів кубометрів газу в рік з 2020 року, як це пропонує російський "Газпром", оскільки прокачування такого малого об'єму було б економічно збитковим.

Про це розповів міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заяви Міллера (глава "Газпрому" Олексій Міллер - ЕП), що вони залишать 10-15 млрд куб. м і будуть прокачувати їх через Україну - наша країна не піде на такі обсяги. Для України це невигідно! При таких обставинах нам потрібно буде ще вкладати свої кошти, щоб прокачувати цей обсяг газу", - сказав міністр.

Насалик додав, що економічно вигідним транзит є при річному обсязі не менше 40 млрд куб. м.

"При обсязі транзиту близько 40 млрд куб. м - економічні показники такі ж, як у "Північного потоку". При збільшенні обсягу понад 40 млрд куб. м - транспортування через ГТС України економічно вигідніше, ніж через "Північний потік". Якщо європейці керуються тільки економікою, про що йдеться, то проект української ГТС економічніший", - зазначив глава Міненерговугілля.

Нагадаємо, "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Экономическая правда