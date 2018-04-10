У Світовому банку порадили відкласти запровадження накопичувальних пенсій

У Світовому банку вважають, що вводити накопичувальні пенсії в Україні з січня 2019 року зарано.

Про це заявив провідний економіст та керівник програми по Білорусі, Молдові та Україні представництва Світового банку в Україні Фарук Кхан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пенсійна реформа допомогла підвищити адекватність забезпечення та стабілізувати фіскальні видатки. Додаткові ініціативи у сфері пенсійного забезпечення не мають підривати ці основні засади пенсійної системи", - сказав він.

"Запровадження накопичувальної системи з січня 2019 року має бути відкладене, оскільки це може негативно вплинути на внески до нинішньої системи та створити додаткові фіскальні зобов’язання. Крім того, розвиток фінансових інструментів є недостатнім", - наголосив Кхан.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.

Детальніше про уведення з 2019 року накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

Рекомендуємо почитати: Cьогоднішнім днем. Чому молоді українці залишаться без пенсії