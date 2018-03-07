Кількість хакерських атак в Україні за рік зросла вдесятеро

Кількість вірусних заражень і хакерських атак в Україні за останній рік зросла з 10 мільйонів до 100 млн.

Про це сказав експерт в галузі інформаційної безпеки Володимир Ілібман під час презентації звіту Cisco з кібербезпеки, передає "Укрінформ".

"Із року в рік кількість атак та вірусів зростає. Це фантастична цифра. Якщо узяти кількість штамів вірусів у 2016 році та у 2017 році, то ця цифра зросла з 10 млн до 100 млн. І це унікальні віруси. Але є добра новина - ми, компанія Cisco, скорочуємо час реагування на них. Якщо у 2015 році від початку нової атаки до реагування йшло 37 годин, то у 2017 році - 4 години", - сказав Ілібман.

За його словами, нині спостерігається безпрецедентний рівень технічної складності і руйнівного впливу хакерських атак.

"Зловмисники вміло маскують атаки. Вони використовують недосконалість нових технологій, але при цьому постійно вдосконалюють свою тактику, проводячи польові випробування шкідливих програм, блокують засоби контролю і управління", - заявив він.

"Вони використовують шифрування і легальні інтернет-сервіси, щоб приховувати свою діяльність і подолати традиційні системи захисту. Хакери застосовують мережні віруси-здирники, використовують шифрування та використовують усе те, що ІТ-компанії використовують для захисту, але з іншою метою", - сказав експерт.

На думку Ілібмана, фахівці з ІТ-безпеки мають більше інвестувати у захист своїх організацій.

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