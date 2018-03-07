МВФ назвав терміни перегляду програми фінансування України

Україна може розраховувати на четвертий перегляд програми кредитування МВФ вже до травня 2018 року, якщо українська влада зможе продемонструвати прогрес у виконанні необхідних реформ в найближчі місяць-два.

Про це в інтерв'ю НВ заявив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Досі деякі параметри не виконані — прийняття закону про незалежний антикорупційний суд, реформа енергетичного сектору і забезпечення фіскальної політики, яка була б спрямована на досягнення цілей програми", - заявив Люнгман.

"Якщо українська влада зможе домогтися швидкого прогресу у вирішенні цих питань, то четвертий перегляд програми буде закінчений до травня", — сказав він.

Він також зазначив, що Фонд бачить бажання української влади рухатися вперед і завершити черговий перегляд програми, але це складний процес.

Раніше Національний банк України називав затримку з отриманням траншів МВФ "ключовим ризиком" для фінансової стабільності країни.

Читайте також: Ті, що біжать по лезу, або Чим завершився візит МВФ в Україну