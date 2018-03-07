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Укргідроенерго скоротило чистий прибуток на третину

Середа, 7 березня 2018, 17:00
 

Компанія Укргідроенерго, що знаходиться у власності держави, за підсумками 2017 року отримала чистий дохід в розмірі 5,7 мільярда гривень.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Чистий прибуток за результатами 2017 року – 1,465, млрд гривень.

В компанії також відзначили високий рівень збитків (витрат), пов’язаних з девальвацією гривні, значним зростанням обсягів обов’язкових податків і зборів.

Нагадаємо, Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг збільшила плату на відпуск електроенергії компанією-оператором ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" на 74,4% - до 37,84 копійки/кВт-год.

Економічна правда

Укргідроенерго
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